Olen’k : nouveau titre, « An Absence »

Cette fois, c’est pour de bon.

Bien des années après le double album 7.1, Olen’k confirme son retour par une nouvelle publication sur le web.

A découvrir ici même.

Premier extrait de son prochain album Architextures, « An Absence » présente un son hypnotique, éthéré, mid-tempo et lissé sur les bords par Rémy Pelleschi (Mlada Fronta). Une facette à la fois electro, dansante et retenue du son du groupe, servi par des guitares économes et à l’esprit « cocteautwinsien », mais aussi par les voix coutumières, célestes et « katebushiennes » d’Elise Montastier.

L’artwork des nouveaux enregistrements est signé par Synckop, et le groupe prévoit une sortie en double vinyle couleur en début d’année 2018.

Serrez les rangs.

Architextures – Tracklisting :

01. Intimacy

02. Liberty

03. An Absence

04. Delivery

05. Lock Him Up

06. Blue Orison

07. Aerial

08. Architextures

09. March Of Time

10. Porcelain Dolls

