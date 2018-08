Olen’k : « Architextures », nouvelle vidéo

« Architextures » n’est pas que le titre du nouvel album studio d’Olen’k, mais aussi celui d’un morceau electro et dynamique inclus à ses machineries.

Voici, à son service, une nouvelle vidéo illustrant l’orientation artistique actuelle après le clip réalisé pour l’entêtant « Blue Orison ».

Avec « Architextures », Olen’k expose une facette dynamique, plus épaisse, « martelée » et expérimentale de son nouveau travail réalisé avec le fidèle Rémy Pelleschi (Mlada Fronta). Le clip implique trois figurants en les personnes de Phil Sage (partenaire musical de Manuel Costa dans des projets antérieurs à Olen’k), Pauline M. (une proche du groupe) et Manuel lui-même, dont on aperçoit la silhouette dans la chaise roulante.

Les textes du morceau ont été inspirés par ceux de « Part of this », titre qui figurait sur le précédent double-album 7.1.

