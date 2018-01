Of The Wand & The Moon : Time’s out of Reach, nouveau single & vidéo

Disponible depuis quelques jours, Time’s out of Reach est le nouveau format 7′ d’Of The Wand & The Moon.

Il donne suite au format court, très beau, sorti l’année dernière et portant le titre I called your Name. La musique, posée, poétique et austère, est évidemment signée Kim Larsen, rejoint par Sarah Hepburn à l’harmonium.

–

Avis aux amateurs de belles choses : Le format single est tiré à 250 copies sur vinyle noir et 250 copies supplémentaires sur un vinyle transparent givré spécial.

Les deux versions du titre phare (part I, part II) ont été enregistrées par Kim Larsen et Mikkel Elzer, au studio Black Algiz Bunker (Copenhague).

Mix : Kim Larsen et Louise Nipper @ studio Soundscape (Copenhague)

Masterisation : Robert Ferbrache



Time’s out of Reach – Tracklist :

1. Time’s out of Reach I

2. Time’s out of Reach II

