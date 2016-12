:Of The Wand & The Moon: – nouveau format single

:Of The Wand & The Moon: met à disposition en formats physique et digital un très beau nouveau format single deux titres, intitulé I called your Name.

Il comprend deux morceaux dénudés et typiquement neofolk, à écouter ici. Le titre éponyme bien sûr (particulièrement touchant), ainsi que « Caught in Winters Weave », dont la vidéo peut être vue ci-dessous. Une vidéo à propos de laquelle le groupe dit avoir essuyé pas mal de larmes en la faisant : larmes de tristesse, larmes de bonheur. Vous comprendrez mieux l’allusion en voyant apparaître sur la pellicule des membres de Death In June, dont certains ne sont plus parmi nous.

Nul doute que la qualité des nouveaux titres mettra en émoi anciens et nouveaux fans.

Un premier fruit prometteur pour l’album à venir.

Le groupe remercie au passage, des personnes liées à cette phase de travail : Anders Nydam, Kim Sølve, Sonne Hagal et Morten Lybecker pour les tournages additionnels.

Pour ces réalisations, le line-up d’:Of The Wand & The Moon: était composé des activistes suivants :

Kim Larsen : voix, guitares & basse

Sarah Hepburn : voix, harmonium & tambourin

Mikkel Elzer : guitare électrique

Niels Rønne : melodica

Enregistrement : Kim Larsen, Mikkel Elzer & Louise Nipper @ Black Algiz Bunker & Soundscape Studio (Copenhague).

Masterisation : Robert Ferbrache.

Commandes du format physique 7″ sur Tesco Germany ici.

> :OF THE WAND & THE MOON: ONLINE

– Site web officiel

