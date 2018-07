October Turns Black : premier EP

Le rock gothique fait encore des émules, et parfois pour le meilleur.

–

Ca n’est pas pour rien si James Travel, de The Wake, s’est mis en tête de monter un nouveau projet déconnecté du groupe culte : au vu des premiers résultats, bien lui en a pris.

Le batteur Simon Rippin (The Nefilim, The Eden House, Sensorium) a participé aux enregistrements du premier EP, ainsi que Lars Kappeler (Sweet Ermengarde) aux guitares. Parmi les autres membres : Ger Egan (This Burning Effigy), Tommy Olsson (The Morendoes). Autant dire, des « gens de la cause ».

Le résultat sonne comme tout sauf celui d’un super-groupe de plus. Les chansons, produites de manière claire et assez moderne, ont certes des relents 80’s mais ont aussi, et ça compte, leur personnalité et leur conviction.

Amateurs de guitares ciselées, de voix medium et de mélodies directes, c’est pour vous. Le groupe publie une première collection de quatre morceaux fort bien tenus, à écouter ici même.

fault line by October Burns Black

> OCTOBER TURNS BLACK ONLINE

– Facebook

Be Sociable, Share!