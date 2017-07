Nine Inch Nails : « This isn’t the Place » (vidéo)

Voici le second extrait du EP Add Violence publié par Ninch Inch Nails, qui sort d’abord en format digital et vinyle, avant une sortie CD le 1er septembre.

Le nouveau clip vidéo a été réalisé par Alex Lieu et produit par Susan Bonds. Et c’est un Nine Inch Nails intime et bigrement climatique qu’il expose, avant une tournée que Trent Reznor annonce « anti-technologique ».

