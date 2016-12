Nine Inch Nails : premier extrait du EP Not the actual Events

Trent Reznor tient promesse, même si ce n’est pas sur la longueur d’un nouvel album. Ce 23 décembre sort le nouvel EP de N.I.N. Not the actual Events, dont arrive en libre écoute le premier extrait « Burning Bright (Field On Fire) » : un morceau à l’ambiance renfermée, noire et sale, et qui clôture l’EP.

A écouter ci-dessous.

L’EP vient juste de sortir en digital mais connaîtra aussi une édition vinyle une face, présentée comme « composant physique » et dont l’apparence semble de prime abord correspondre à un rectangle noir.

Les envois vers les acheteurs de ce composant auront lieu à partir du 1er janvier 2017.

(Photo : Rob Sheridan)

Not The Actual Events EP – tracklisting :

01. BranchesBones

02. Dear World,

03. She’s Gone Away

04. The Idea Of You

05. Burning Bright (Field On Fire)

Plus tard aura lieu la parution du quadruple-vinyle The Fragile: Deviations 1. Au printemps 2017, comme expliqué ici.

