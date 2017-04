Nick Cave & The Bad Seeds : « Steve McQueen » (vidéo)

Nick Cave & The Bad Seeds viennent de dévoiler une nouvelle vidéo illustrative pour « Steve McQueen ».

Les images sont issues du film en noir et blanc One More Time With Feeling, qui avait documenté l’enregistrement du seizième album Skeleton Tree. « Steve McQueen » correspond à une section en spoken word du film. Ce dernier a pour triste sort d’être le premier enregistrement des Bad Seeds à être réalisé après la mort du fils de Nick, Arthur, disparu en juillet 2015.

Réalisé par Andrew Dominik, la vidéo expose le leader et son groupe répéter la chanson « Girl in Amber » dans le studio alors que l’homme récite son poème sur Steve.

One More Time With Feeling vient de sortir en DVD, Blu-ray and 3-D Blu-ray.

