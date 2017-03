Nick Cave & The Bad Seeds : nouveau best of en mai (trailer)

Il portera le titre de Lovely Creatures, et se présente comme un « aperçu le plus complet possible » du travail enregistré par les Bad Seeds sur la période 1984-2014. Un ensemble propice à des setlists anthologiques en concert, mais qui vivra verra.

The Bad Seeds, c’est donc trente ans de musique depuis leur premier album From Her To Eternity et plus de quinze albums studio. La nouvelle collection revisite alors une œuvre des plus exaltantes et inventives jamais créées au sein de la musique contemporaine. Parmi les titres inclus à l’ensemble : « Stagger Lee » et l’inévitable « The Mercy Seat », le single de 1995 « Where The wild Roses grow », « Jubilee Street » et « We No Who U R ». Certaines chansons sont extraites de bandes originales.

Lovely Creatures a été compilé par Nick Cave lui-même et l’autre membre fondateur Mick Harvey, avec l’aide des musiciens actuels des Bad Seeds. Les membres du groupe passés et présents ont aussi participé, revisitant leurs archives personnelles aux fins de fournir des photos et souvenirs inédits – le tout recueilli dans un beau livre à couverture rigide, comprenant une série d’essais originaux. Le livre est disponible dans le cadre de la série publiée en édition limitée Super Deluxe incluant également un DVD de deux heures, lui-même exposant images d’archives rares et inédites.

Un trailer de plus de trois minutes peut être vu ici, annonçant la sortie de cet ensemble rétrospectif :

Lovely Creatures sera disponible en quatre formats : CD standard, Triple LP, Deluxe 3CD avec DVD et Super Deluxe Limited Edition. Il était à l’origine prévu pour une sortie en 2014, ce que rappelle Nick ici, et arrivera en définitive le 5 mai sur Mute / BMG. Depuis son report, le groupe a enregistré et sorti son seizième album studio, le troublant Skeleton Tree.





Be Sociable, Share!