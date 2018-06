Nick Cave & The Bad Seeds : EP live en septembre

Nick cave et ses mauvaises graines poussent toujours, et plus que ça avec leur formation live actuelle – sûrement l’une des toutes meilleures de l’histoire du groupe. En témoignera, espérons-le, le prochain EP live du combo intitulé Distant Sky – Live In Copenhagen, qui sort le 28 septembre 2018.

–

Communiqué officiel :

Le temps d’une soirée unique d’avril, Nick Cave & The Bad Seeds avaient partagé un concert de leur exceptionnelle tournée 2017 dans les cinémas du monde entier.

Aujourd’hui, ils annoncent la sortie d’un EP composé de morceaux enregistrés lors de ce concert extraordinaire : Distant Sky – Nick Cave & The Bad Seeds Live In Copenhagen sera disponible le 28 septembre en version digitale et vinyle 12”.

Tracklisting EP

Side A :

Jubilee Street

Distant Sky

Side B :

From Her to Eternity

The Mercy Seat

Cette grande tournée, au cours de laquelle ils ont reçu quelques-unes des meilleures critiques de leur carrière déjà distinguée, a commencé en Australie en janvier 2017 et a vu le groupe traverser les Etats-Unis avant de terminer en Europe.

Filmé à la Royal Arena de Copenhague en octobre 2017, Distant Sky nous fait vivre un concert live extraordinaire de Nick Cave & The Bad Seeds où ces derniers proposent une performance triomphante de leur dernier album studio Skeleton Tree mais aussi de leurs plus grands classiques.

