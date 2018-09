Neneh Cherry : album en octobre

Neneh Cherry annonce officiellement la parution d’un nouvel album solo. Broken Politics, produit par Four Tet. Il arrive le 19 octobre chez Smalltown Supersound / Awal Recordings et sa pochette est signée Wolfgang Tillmans.

Un nouveau titre a été dévoilé au public, intitulé « Shot Gun Shack » – un titre inspiré par une phrase entendue lors des funérailles de la musicienne de jazz Ornette Coleman.

C’est un morceau, dans les termes propres à l’artiste, sur « la culture des armes à feu – la notion de zones de guerre et des tragédies que les armes y apportent. »

Broken Politics succédera à Blank Project, paru en 2014.

Photo : Wolfgang Tillmans



Broken Politics – Tracklisting :

01. Fallen Leaves

02. Kong

03. Poem Daddy

04. Synchronised Devotion

05. Deep Vein Thrombosis

06. Faster than The Truth

07. Natural Skin Deep

08. Shot Gun Shack

09. Black Monday

10. Cheap Breakfast Special

11. Slow Release

12. Soldier

