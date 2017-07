N.I.N. : Add Violence EP, le 21 juillet + « Less than » (vidéo)

C’était donc ça : Nine inch Nails publiera effectivement un nouvel EP intitulé Add Violence, dans une semaine, juste avant le lancement de sa nouvelle tournée.

Le groupe manifeste donc actuellement un intérêt prononcé pour ce format mi-long (second volet d’une trilogie en devenir). Le nouvel EP sera lancé le 21 juillet mais Trent Reznor admet aujourd’hui ne pas avoir idée de la façon dont sonnera son successeur, qui pourrait sortir entre six et huit mois après ce deuxième volume. La trilogie se contruit donc de manière empirique, et vous pouvez envoyer aux oubliettes toute hypothèse de grand plan.

Add Violence comprendra cinq morceaux, dont le premier extrait – juste dévoilé – s’intitule « Less than » et peut être découvert ici même :

Un « Less than » plutôt efficace et typé mais qui, selon Reznor, « n’est pas entièrement représentatif de l’orientation du reste de l’EP ».

Add Violence EP

21/07.2017

Tracklisting

01. Less than

02. The Lovers

03. This isn’t the Place

04. Not anymore

05. The Background World

