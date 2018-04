MZ.412 : extrait en écoute et nouvel album en 2018

Depuis le temps que nous attendions confirmation d’un vrai retour créatif des faiseurs d’ambiances MZ.412…

Cette fois, ça y est. Ulvens Broder est le titre du prochain format vinyle dix pouces à sortir pour ce projet culte des scènes austères, et la chose se produira sur le fameux label industriel Cold Spring Records (réf. : CSR248EP).

Un album suivra dans l’année, intitulé SVARTMYRKR : l’enregistrement est terminé et le master final vient de sortir du studio.

Le titre phare du vinyle impressionne dans sa dimension dramtaique et percussive. Plus que prometteur, pour être honnête. Cet extrait correspond à une adaptation de l’original figurant sur l’album, et le format spécial qui l’inclut comprendra aussi une face B exclusive impliquant un certain Tomas, connu pour son rôle de protagoniste principal dans Ordo Rosarius Equilibrio. Vous voyez, à peu près ?

Bon appétit, et bonne année.

Be Sociable, Share!