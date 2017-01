Muuy Biien : « Moral Compass » (vidéo)

Certains groupes évoluent sans cesse mais présentent une forme ténébreuse dès leur période d’émergence. Ainsi semble-t-il en aller pour Muuy Biien, fascinant groupe en provenance d’Athens mené par Joshua Evans. Clairement, ses nouvelles création indiquent que le surplace n’est pas trop leur tasse de thé. Voici venir un son hypnotique et hanté, entre post-punk et batcave, et dont les colorations instrumentales, dissonantes, décadentes et urbaines pourront aussi évoquer à certains The Birthday Party ou The Bad Seeds. Expressif, pour ne pas dire plus.

Muuy Biien ne sont pas coplètement des novices non plus. D’autres enregistrements dont l’album intitulé DYI (2014) ont déjà vu le jour (DYI que certains rapprochèrent du son d’Ausgang), et voici venue l’heure, en 2017, du second volet créatif avec Age of Uncertainty. Une première vidéo présente alors l’univers actuel du groupe, et elle vaut le coup d’oeil : il s’agit de « Moral Compass », sordide procession filmée par Benjamin Roberds (de Dominar Films).

Allez donc voir cette petite chose sentie – vous y découvrirez un bien macabre mariage.

Muuy Biien – dates live 2017 :

21/01 – Durham, NC @ Pinhook

14-18/03 – Austin, TX @ SXSW

19/03 – Hot Springs, Arkansas @ Low Key Arts

Be Sociable, Share!