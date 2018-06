Morthem Vlade Art : premier extrait de ‘In The Blue Plains Of Paradise’

On ne les attendait plus, et pourtant – ils sont en train de le refaire.

Et si nous devons dire ce que nous avons au fond du coeur, c’est que c’est le frisson. Réellement, c’est parti très fort avec cette première annonce des couleurs à venir. La fin de l’année promet.

–

Gregg Anthe et Emmanuell.D, alias le binôme incarnant Morthem Vlade Art, sont en effet de retour avec un morceau à la mélancolie confondante, et qui ramène vers les tonalités les plus pénétrantes de leur fond de catalogue.

Les tessitures de voix, plus remarquables que jamais, marquent le conte sinueux de « His striped Suit » dont le clip, réalisé par le collaborateur de longue date Yannick Dangin Leconte, est dévoilé sur YouTube.

Sortie du nouvel opus studio sur Infrastition en septembre 2018. Le 3, pour être précis.

Les freins sont déjà rongés, nous ne tiendrons pas toute la vie.

A écouter aussi via Bandcamp.

His Striped Suit by Morthem Vlade Art

