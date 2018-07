Moonspell : CD / DVD live à la mi-août (trailer)

C’est le 17 août 2018 que le groupe dark metal portugais publiera chez Napalm Records un nouveau CD/DVD (et format Blu-ray) live retraçant l’essence de ses dernières performances.



C’est un show spécial qui a fait l’objet de cette fixation vidéo : un spectacle donné à l’Arêne de Campo Pequeno, dans leur ville natale de Lisbonne, le 4 février 2017, devant quatre mille fans rassemblés.

Moonspell couvre avec ce format triple tout un pan de sa discographie (Wolfheart, Irreligious et Extinct) et ce conséquent package comprendra du film documentaire pur, avec un aperçu backstage.

C’est aussi le premier DVD live de Moonspell depuis Lusitanian Metal (2008).

