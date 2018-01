Millionaire : Silent River (vidéo) (exclusif)

Et Millionaire va – encore – refaire parler.

Descriptif officiel de la chose, peu ou prou, impliquant la chanteuse Clara Klein et instillant romance et éther à des ambiances americana et cinématographiques :

« Que se passe-t-il dans la tête d’un moine ou d’un lion? » C’est bien ce que se demande Tim Vanhamel au gré du nouveau single de Millionaire, « Silent River », qu’Obsküre vous dévoile en avant-première.

La nuit est tombée sur les vallées surréalistes de Sciencing. Des synthés sinistres et une vive guitare rythmique sont la couverture musicale dans laquelle de fragiles voix sont enveloppées. Tim Vanhamel s’envole en duo avec la chanteuse canadienne Clara Klein.

–

La musique trouve splendide homologue visuel dans une vidéo signée Jonas Govaerts, qui avait également signé les deux clips précédents. Cette fois, il est assisté par Alison Engels.

« Silent River » est le premier petit exploit de Millionnaire pour ce qui est de 2018, après un flamboyant retour l’année dernière.

Crédits vidéo :

Direction: Jonas Govaerts & Alison Engels

Post-Producer Czar: Bieke De Keersmaecker

DoP: Henry Commerman

Styling Tim Vanhamel: Margerita Sanders

Styling Clara Klein: Alison Engels

Make-Up: Sophia Alix

Editor: Kim Vandenbergh

VFX & Grading Czar: Robin De Praetere

Camera equipment: Jannes De Leest, Pieter Van Alphen, Henry Commerman

Light Equipment: Konrad Widelski

Grip Equipment: Sam Vanmaekelbergh

Special thanks to : Benny Bang, Sarah Gallagher, Abattoir Fermé, Eurydice Gysel (Czar), Katrien Strijbol & Pol Engels (location & decoration)

Be Sociable, Share!