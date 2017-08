Merciful Nuns : Cologne 2017 (film live en ligne)

Le projet goth rock de l’ex-Garden Of Delight Artaud Seth vient de poster sur YouTube un film mixé et retraçant sa performance au dernier Amphi Fest, dont l’édition 2017 a fait se produire Das Ich, VNV Nation, Die Krupps, Combichrist, Kirlian camera ou encore Fields Of The Nephilim.

L’occasion pour l’auditoire de revivre le show et pour ceux qui n’y étaient pas, de saisir la dynamique typée et les volumes du son du groupe sur scène.

Ne pas se priver.

SETLIST :

0:00 A-U-M

4:20 CREMATION

6:54 BODY OF LIGHT

11:15 KARMA INN

15:37 ETERNAL DECAY

20:19 ALLSEEING EYE

24:08 EXOSPHERE / BLACKBODY / ULTRAVIOLET

34:58 PASSING BELL

43:21 THELEMA

