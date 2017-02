Merciful Nuns : album en avril et nouvelle vidéo, « Cremation »

Productif en diable, le projet goth rock emmené par l’ex-Garden Of Delight et actuel membre de Near Earth Orbit Artaud Seth, avec à ses côtés Jawa et Jón, s’apprête à sortir un nouvel album intitulé A-U-M.

Les précommandes possibles sur Solar Lodge permettent l’achat de formats spéciaux, bien sûr, mais donneront droit aussi à un accès au son deux semaines avant la sortie officielle, programmée pour le 7 avril 2017.

Les formules d’achat en ligne sont les suivantes :

– Vishnu Pack (tirage limité à 750 copies)

Comprendra l’album A-U-M en format « Delux 6panel Digi Pack Edition », un patch orné du logo du groupe (8x8cm), un formulaire infosheet consacré à l’album ainsi qu’un t-shirt exclusif en modèles homme ou girlie (100% cotton).

– Album – format standard (tirage limité à 1500 copies) :

Contiendra l’album A-U-M en format « Delux 6panel Digi Pack Edition »

Dans l’attente de la publication de l’album, le groupe dévoile une nouvelle vidéo, « Cremation ».

Rendez-vous dans deux mois pour la découverte de l’intégralité des nouveaux travaux.

