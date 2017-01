Me And That Man : « My Church is black » (vidéo)

Une vidéo a été réalisée au service du single de Me & That Man, nouveau projet country/folk représenté par Adam « Nergal » Darski (Behemoth) et l’anglo-polonais John Porter (guitare, choeurs).

Leur premier album s’intitule Songs of Love and Death et sortira le 24 mars sur Cooking Vinyl. Il est annoncé comme « un sombre voyage à travers des plaines poussiéreuses et blanchies par le soleil, projetées en son par des guitares acoustiques accordées bas et imprégnées de l’essence la plus rude du rock et du blues ». Parmi les influences citées par le label, rien qui rapporte directement à l’univers de Behemoth – jugez plutôt : Nick Cave, Danzig, Leonard Cohen, Wovenhand ou encore les fameux American Recordings de Johnny Cash. Ca donne tout de même dans le sacrément hanté.

« Cet album n’est pas destiné à faire des fans de Me And That Man des fans de Behemoth », déclare Nergal. « Si un jour ils suivent, alors OK. Un morceau comme ‘My Church is black’ est une déclaration forte, et une invitation naturelle aux gens issus du milieu extreme metal – peut-être qu’ils voudront entrer dans ce monde aussi ? Ils pourraient même l’aimer… Avec Me And That Man, je conte des histoires simples et d’une manière simple, déchargée en métaphores et significations cachées. Tout cela doit être aussi naturel, organique et dépouillé que possible (…). [Me And That Man est] un projet parallèle, mais je ne sais pas vraiment de quelle façon il va évoluer. L’idée était juste de porter cette musique à la connaissance du public, et il n’y a pas d’agenda caché. C’est ce que c’est. Si vous l’aimez, tant mieux. Sinon, c’est cool aussi.

C’est une première bataille que nous avons déjà gagnée. »

Deux séries de dates live devraient se produire en Europe et aux Etats-Unis courant 2017.

Songs Of Love and Death – tracklisting :

01. My Church is black

02. Nightride

03. On the Road

04. Cross my Heart and hope to die

05. Better the Devil I know

06. Of Sirens, Vampires and Lovers

07. Magdalene

08. Love & Death

09. One Day

10. Shaman Blues

11. Voodoo Queen

12. Get outta this Place

13. Ain’t Much Loving

