Mat3r Dolorosa : « Retroaction » (vidéo)

Mat3r Dolorosa est de retour avec une nouvelle vidéo façon « danse en mode partagé avec entité digitale ».

A découvrir ici même… avec le making of !

Ah il a de l’idée, ce Tristan Spella.

Communiqué officiel du label Jarring Effects :



L’artiste lyonnais Mat3r Dolorosa revient avec le clip vidéo « Retroaction » : un ballet entre un danseur et une créature abstraite faite de particules !

Tristan Spella (aka Mat3r Dolorosa) a imaginé avec son équipe composée de David Decastille, d’Antoine Vanel et de Sebastien Albert, un clip qui permettrait de donner une lecture du monde actuel et de ses dérives.

L’humain cherche inlassablement à maximiser sa vie, et son expérience au monde. La révolution numérique et ses outils (casque de réalité virtuelle, biotechnologies…), rendent de plus en plus accessibles ces quêtes inébranlables, mais tout cela ne le rend t’il finalement pas asservi par une technologie qui l’empêche d’avoir pleine conscience de lui-même et de son environnement ?

En réaction à cette question, ce clip unit différents acteurs créatifs autour d’une œuvre globale qui mélange théâtre, danse, captation 3D, travail génératif et production vidéo. Techniquement il fait l’objet d’une chorégraphie captée à la fois par un réalisateur et un développeur ; ce dernier va « capter » les mouvements du danseur pour lui adjoindre numériquement un nuage de particules. Le tout est ensuite ré incorporé dans la vidéo « réelle », qui présente un ballet entre un danseur et une créature abstraite.

