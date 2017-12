Mark Gemini Thwaite : « All the broken Things » (vidéo)

C’est une année chargée qui s’annonce pour l’ex-guitariste de Mission, Mark Gemini Thwaite.

Notre homme, qui a déjà publié un premier album solo il y a quelques mois, dévoile aujourd’hui le clip réalisé pour le single « All the broken Things ».

Un nouvel album, Gemini Nyte, sortira le 23 février 2018 sous l’égide de Cleopatra Records, incluant collaborations avec deux ex-membres de… The Cure, eh oui – à savoir : Lol Tolhurst (Levinhurst) et Porl Thompson, lui-même ex-comparse de Page & Plant et Shelleyan Orphan. Paul Ferguison est aussi annoncé à la batterie.

Le nouveau titre a fait l’objet d’un mix signé John Fryer, et la vidéo est signée Industrialism Films.

Ecriture : Ashton Nyte / Mark Gemini Thwaite

