Marilyn Manson : « Say10 », avec Johnny Depp (vidéo)

Certes, ça ne respire pas l’innovation suprême mais il faut reconnaître à Manson, tout de même, une certaine constance dans l’efficacité. La musique et l’image mise au service du titre « Say10 », nouveau single, l’illustrent bien.

Manson ne fait jamais les choses tout seul même s’il se retrouve en général devant. En l’occurrence, il est accompagné dans cette exploration sonique par l’un de ses proches amis, à savoir l’acteur et musicien Johnny Depp.

Alors quoi, c’est bien ?

Visuellement, c’est correct. Et puis il y a des filles lascives, qui ont forcément été bien choisies. Frivolité bonsoir, mais n’oublie quand même pas ton bol de sang.

« Say10 » est tiré du dernier opus studio du révérend, Heaven Upside Down, sorti le 6 octobre et soigné par le producteur et compositeur Tyler Bates, déjà à l’oeuvre sur l’assez marquant Pale Emperor. Le clip fait son apparition sur la toile à un moment de retrait temporaire de Manson de toute activité scénique. Cette pause fait suite à un accident survenu sur scène à NY le 30 septembre, à l’occasion duquel le frontman a été atteint par un élément de décor… qu’il essayait d’escalader (tout le monde n’est pas iguane).

Neuf shows annulés en tout et pour tout. Prudence pour l’avenir, Brian.

La prochaine performance live de MM devrait se tenir le 15 octobre au Freaker’s Ball (Grand Prairie, Texas).

