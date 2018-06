Marilyn Manson : reprise de « Cry little Sister » (vidéo)

Marilyn Manson, vu récemment au Hellfest faire monter des filles sur scène, reprend aujourd’hui le thème de Lost Boys (en français dans le texte : Génération Perdue) et le fait savoir en partageant une vidéo dédiée.

–

Gerard McMahon avait co-écrit la chanson d’origine, qui avait servi de bande-son au film d’horreur de Joel Schumacher sorti en 1987.

Ce dernier avait entre autre porté à l’écran les personnes de Corey Haim et de l’autre Corey, à savoir Corey Feldman, mais aussi Jason Patric, Jami Gertz et Kiefer Sutherland… et avait connu deux suites.

La bande originale de l’époque impliquait pour sa part, entre autres, INXS & Jimmy Barnes, et Echo & The Bunnymen.

La vidéo de Manson est signée Bill Yukich (Foo Fighters, Beyoncé). L’Antéchrist Superstar décrit ce clip comme « une expérience surnaturelle » et sa reprise doit figurer sur la B.O. du prochain X-Men, The New Mutants, prévue pour le mois d’août 2019.

