Malaise Constant : nouveau clip, « Amen »

Ces porteurs d’une trouble spiritualité sèment une zizanie du tonnerre. As de la louche-pop, ils n’ont pas leur pareil pour mettre la Bible à portée de tous. Le pape est déjà fan, d’ailleurs, de leur nouvelle vidéo, « Amen », inspirée de l’Ancien Testament (Nombres 31:17-18 + Lévitique 20:13-16) et du Nouveau (Matthieu 10:34).

–

Vous l’avez compris, c’est du sérieux. Et comme ils le disent eux-mêmes, « les trolls lyonnais du mouvement dark remettent le couvert ce soir avec une lecture biblique et des petits culs poilus. »

La vidéo peut être vue ici – nous osons tout, y compris au péril de nos vies – et a impliqué des gens esthétiquement jusqu’au-boutistes. Il y a un parking dans le clip, et même des morceaux d’intimité dedans. Rarement vu la glotte aussi bien. Quant à la devise du combo néo-spirituel avant-gardiste, elle est claire : « Le sérieux, ce symptôme évident d’une mauvaise digestion. »

Vous voilà prévenus.

Et gaffe à la louche.

Crédits « Amen » :

– Chanteur, super-héro : Jean-Pierre Pudeur (dit JPP)

– Musique & réalisation : Patrice Polaire (DJ PP)

– Danseuse, chanteuse : Golda RAK

– Chœur : Patrice Polaire et Axe Hell

– Images de DJ PP : Mr Palais

Be Sociable, Share!