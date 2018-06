Lucifer : nouveau clip, « Dreamer »

Le nouvel extrait du dernier opus de Lucifer est arrivé sur la toile en en quasi-conjonction avec l’apparition de Sadonis, Andersson & co. au Hellfest 2018.

–

Et à la différence du premier clip (le très DIY et drôle « California Son ») sorti pour défendre le nouvel opus Lucifer II, « Dreamer » montre l’intégralité du line-up live de Lucifer en action (contre le line-up studio dans le clip n°1, line-up composé de Johanna [chant], Nicke [batterie] et de Robin Tidebrink [guitare]), le tout dans une image assez poétique et filmée bien à l’ancienne.

Quand on vous dit qu’ils gardent l’esprit 70’s, c’est pas pour rien non plus.

Ah.

Il y a un cheval, aussi.

Une chouette vidéo signée BÅÅTH Films / Future Legends

Be Sociable, Share!