Lucifer : line-up refondu, nouveau single et album en 2018

Les classic blues metallers de Lucifer, projet monté par l’ex-The Oath Johanna Sadonis (et soutenu par Lee Dorrian [Cathedral], qui avait sorti le premier album de Lucifer en 2015 sur son label Rise Above), viennent de sortir un nouveau morceau intitulé « Faux Pharaoh ».

Cette chanson, très assise et aux reliefs sabbathiens, fera partie du lot à découvrir sur le prochain album studio Lucifer II, qui arrivera en bacs avant l’été 2018. Elle est à découvrir ici même.

Plus tôt dans l’année, Lucifer s’est séparé du batteur Andrew Prestige et du guitariste Gary « Gaz » Jennings (Cathedral). Le groupe est aujourd’hui basé à Stockholm (Suède) et son line-up a été repensé. Johanna a été rejointe par Nicke Andersson (the Hellacopters, Entombed) à la batterie, et Robin Tiderbrink (guitare).

Photo : Ester Segarra

