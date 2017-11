LizZard : « Singularity » (vidéo)

Il y a quelques jours est parue sur le web la nouvelle vdéo du projet international LizZard : « Singularity » et ses boucles rythmiques lourdes et obsessionnelles exposent un son intérieur et tendu.

Le morceau précède un nouvel album intitulé Shift et qui devrait sortir après une tournée de janvier prochain au cours de laquelle LizZard rejoindra Ork (projet associant entre autres le bassiste Colin Edwin [Porcupine Tree) et le batteur Pat Mastelotto [King Crimson]). Date unique en France au Forum de Vauréal le 19/01. LizZard assurera d’ailleurs un grand nombre de dates courant janvier dans toute l’Europe.

Be Sociable, Share!