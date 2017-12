Lisa Gerrard s’associe au Mystère Des Voix Bulgares

« Pora Sotunda » est le titre du nouveau morceau porté par Le Mystère Des Voix Bulgares [The Mystery Of The Bulgarian Voices]. Invitée de marque du Mystère, pour ce retour : une certaine Lisa Gerrard, muse de Brendan Perry dans Dead Can Dance. Vous n’y croyez peut-être pas, c’est pourtant vrai.

Pas grand-monde ne s’y attendait, il faut dire. « Pora Sotunda » présente un moment important dans l’histoire du projet : il s’agit en effet de la première parution pour la fameuse chorale depuis plus d’une vingtaine d’années.

Le format single tangue vers l’EP, semble-t-il, puisque deux autres titres intègreront l’ensemble : « Pora Sotunda » et « Ganka ». Ce sera en format vinyle uniquement, et la sortie est annoncée pour début 2018 sur le très beau label Prophecy Productions (Alcest, Sol Invictus, Secrets Of the Moon).

Commandes possibles ici.

