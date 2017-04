Les Discrets : « Rue Octavio Mey » (vidéo) – avant-première

Obsküre est fier de vous présenter en avant-première le premier extrait vidéo du nouvel album des Discrets, Prédateurs. Il s’intitule « Rue Octavio Mey ».

Fursy Teyssier, leader du projet, l’évoque dans les termes suivants : « Une chanson peut difficilement être aussi personnelle et intime que celle-ci. (…) Le titre en réfère à la rue où nous avons vécu avec Audrey ces huit dernières années à Lyon. Beaucoup de choses se sont passées dans notre vie et cette chanson, très romantique, est une déclaration d’amour au Vieux Lyon (l’ancienne ville) et à ma femme. C’est certainement la chanson sur l’album qui se connecte le plus aux travaux précédents du groupe car elle porte un sentiment très naïf et une mélancolie forte. Nous avons introduit des couches de synthés qui donnent une ambiance très désuète années 80, et les percussions acoustiques ont été échantillonnées pour recréer une sensation de batterie authentique avec l’ambiance d’un jeu réel. Cette chanson est un pont entre l’ancien son des Discrets et le nouveau, car même les influences qui ont conduit à cette chanson (Dominique A, Depeche Mode, Slowdive, etc.) sont les mêmes que celles que j’avais il y a quelques années. »

Photo : Andy Julia





