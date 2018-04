Ladytron : « Animals » (clip), DVD live et premières dates pour 2018

Ladytron reprend du poil de la bête.

Retour confirmé, et largement. Pour preuve, les dernières annonces cumulées par le groupe sur un laps de temps court.

–

Commençons par le son.

Le vrai, le neuf.

Issu du prochain album studio, dont le financement est finalisé par la plateforme Pledge et un appel aux fans désireux de souscrire à l’effort du groupe, « Animals » présente le son Ladytron 2018. Avant la sortie du format long (planifiée pour octobre 2018), c’est un premier signe et surtout, un retour en forme. Les adeptes y retrouveront des petits – la preuve en images ici même : des images fixées par Fernando Nogari pour un mini-film suivant la trajectoire de jeunes gens dans la mégalopole de São Paulo. Ambiances de nuits et de nightclubs.

Un titre envoûtant, et entraînant.



Un remix signé Vince Clarke accompagnera ce premier extrait. Et ne rongez pas vos doigts comme ça.

En outre, Ladytron met en vente depuis hier un DVD live filmé en 2009 à l’Astoria (Londres – juste avant la démolition de la salle), pour ce qui est du menu principal, ainsi que lors d’autres concerts de cette tournée et celles des trois années précédentes.



Cette seconde annonce accompagne celle des toutes premières dates bookées par le groupe (trois au total) pour la fin 2018, et dont vous découvrez le menu ci-dessous.

Les tickets peuvent être achetés par ici.





> LADYTRON ONLINE

– Site officiel

– Facebook

Be Sociable, Share!