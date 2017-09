La fin de Wild Beasts passera par un EP

Nous avions fortement remarqué le groupe, chez Obsküre, jusqu’au point de lui consacrer une couverture du temps de notre formule papier. Mais c’est la fin qui s’annonce aujourd’hui, malheureusement.

Le groupe a donc confirmé sa décision de se séparer, et conclut l’aventure par la sortie, annoncée aussi par le label Domino, d’un nouvel et dernier format maxi intitulé Punk Drunk And Trembling.

Il sortira le 20 octobre en digital et le 17 novembre en vinyle. Les morceaux qui le garnissent ont été enregistrés lors des sessions du dernier et excellent opus Boy King. L’EP contient les titres « Maze » et « Last Night All My Dreams Came True », présents sur la version vinyle deluxe du dernier album.

–

Communiqué officiel de Wild Beasts :

« L’aventure Wild Beasts touche à sa fin. Nous sommes dévoués corps et âmes au groupe depuis notre adolescence. Toutes ces années, nous avons réussi à créer une musique qui nous ressemblait, et ce en toute sincérité. Nous avons tous les quatre décidé qu’il était temps de quitter le navire. Nous sommes les défenseurs d’une chose précieuse, nous ne voulons la laisser pour compte alors que chacun d’entre nous avance dans sa vie. Merci pour votre amour, votre énergie et merci d’avoir contribué à tout cela. Nous vous sommes très reconnaissants de nous avoir permis de vivre notre rêve et avant de vous quitter, nous souhaitons faire la fête avec vous une dernière fois. »

Les dernières dates live de Wild beasts auront lieu selon l’agenda suivant :

15/02 – Dublin Olympia

16/02 – Manchester Albert Hall

17/02 – London Eventim Apollo

Punk Drunk And Trembling – Tracklisting :

1. Punk Drunk And Trembling

2. Maze

3. Last Night All My Dreams Came True

