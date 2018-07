Kvelertak : Ivar Nikolaisen remplace Erlend Hjelvik

Quelques jours après l’annonce de la démission de leur leader historique Erlend Hjelvik, les rockers norvégiens Kvelertak officialisent l’intégration du chanteur Ivar Nikolaisen (Silver, The Bon, The Bad & The Zugly) dans ses rangs. C’est reparti pour un tour

–

Le communiqué du groupe pose le renouveau en ces termes : « Nous sommes extrêmement excités d’avoir Ivar à bord, et de voir ce qu’il apportera au groupe. Kvelertak a eu une histoire avec Ivar depuis le début, à la fois comme compagnon de tournée avec ses autres groupes et comme chanteur invité sur Blodtørst. Il est le frontman que nous pouvions espérer, et rien n’est plus naturel pour lui comme pour nous que de le voir s’installer sur le trône. »

Ivar ajoute : « Je suis un grand fan de Kvelertak depuis que je les ai vus pour la première fois, il y a près de dix ans. C’est un honneur de faire partie du groupe, et je n’essaierai pas de copier Erlend. Je suis juste un petit rat, mais ce rat est énervé, contagieux et plein de peste, prêt à porter cette machine vers de nouveaux sommets ! »

Nikolaisen a fait ses débuts en live avec Kvelertak vendredi 20 juillet au Fjellparkfestivalen de Flekkefjord, en Norvège. Un montage de vidéos bootlegs du concert peut être vu ci-dessous : il y a de la canette, du slam et de la harangue dedans, et le résumé permet de saisir la nouvelle énergie se dégageant du groupe. Ce Kvelertak post-Hjelvik travaille d’ores et déjà sur de nouveaux morceaux destinés à nourir son quatrième album, dont la sortie est planifiée pour 2019.

Be Sociable, Share!