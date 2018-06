KatzKab : Le Syndrome de Diogène, nouvel album

Le nouvel album de KatzKab (pensez Katzenjammer Kabaret), tout frais tout chaud, est en écoute sur Bandcamp depuis quelques jours… et du coup, ici même, pardi ! Regardez donc par en bas !

Le groupe propose en ce mois de juin 2018 une nouvelle collection de onze titres studio enregistrée et mixée par Jean-Charles Versari aux studios Poptones, puis masterisée par Pete Maher.

La composition est signée Klischee, les textes Vik B et Klischee.

Le Syndrome de Diogène – tracklisting :

01. Slimy Waltz 01:47

02. It’s a Trap ! 02:34

03. Boîte Miroir 03:43

04. Ein Kleines Loch 03:10

05. Akuma Banzaï 03:51

06. DSM-5 02:58

07. Spectral Rendez-vous 03:25

08. Tyke 03:51

09. Strange Meat 02:49

10. Le syndrome de Diogène (A side) 18:09

11. Le syndrome de Diogène (B side) 15:12

Le syndrome de Diogène by KatzKab

