Julee Cruise : rééditions vinyles

Julee Cruise (photo : David Lynch) annonce officiellement la réédition LP de son disque sorti en 1993, The Voice of Love – un deuxième opus réalisé en collaboration avec Lynch et le compositeur Angelo Badalamenti. Une fine équipe, tiens.

–

Mais ce n’est pas tout, et les fans apprécieront. Cruise sort également un format douze pouces spécial et comprenant les tout premiers enregistrements de démos de son premier album Floating into the Night, paru en 1989. Cette nouvelle « production » s’intitule Three Demos (sobriété, maître mot) et inclut la première version de « Falling », devenue la chanson thématique de Twin Peaks.

Une autre démo réalisée par la fameuse touche-à-tout pour « Floating » figure ci-dessous, pour la peine.

Le dernier opus de Julee, My Secret Life, est paru en 2011.

Sortie des deux rééditions en vinyle et digital le 17 août chez Sacred Bones. Rongez vos freins.

