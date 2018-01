John Balance : 5 Ectoplasms, papier d’art mémoriel en édition limitée

Disponible depuis peu, 5 Ectoplasms est une luxueuse publication Timeless présentant des tirages de haute qualité, sur papier d’art, de plusieurs dessins exceptionnels de l’ex- et regretté cofondateur de Coil.

Ces œuvres d’art imprégnées de magie ne ressemblent en rien à l’œuvre visuelle connue de John Balance, ainsi que l’explique l’éditeur. Lesdits travaux traduisent l’influence sur John de l’oeuvre d’Austin Osman Spare et de son fameux « dessin automatique ». Ces choses vous viennent d’ailleurs.

Jusqu’ici considérées comme perdus, ces réalisations sont sauvées depuis la découverte, récente, de l’existence de scans HD. Sauvés, les fruits se présentent via 5 Ectoplasms sur papier 250gr, grand format 30 x 40 cm – et le tout dans une version luxueuse, très limitée et disponible dans une édition numérotée à 50 exemplaires (!), disponible sous enveloppe feuille d’aluminium avec variante supplémentaire en relief de l’image la plus frappante : « Ectoplasm 4 », telle qu’imaginée par le partenaire de Balance, à savoir l’artiste Ian Johnstone.

L’objet limité inclut des photos rares et privées de la dernière période de l’existence terrestre de Balance, la plupart d’entre elles figurant ici pour la première fois. Ceux qui voulaient conserver une mémoire supplémentaire de John savent aujourd’hui ce qu’il leur reste à faire.

Commandes possibles ici.

Couverture :





Intérieurs :





