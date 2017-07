Jessica 93 : « R.I.P in Peace » (vidéo)

Jessica 93 prête une vocation christique à Kurt Cobain (Jésus, réincarné !) dans le premier et hypnotique extrait de son prochain et quatrième album, Guilty Species. Le groupe semble s’être bien amusé avec « R.I.P in Peace », puisque sa « théorie » se nourrit d’images montées façon théorie du complot, assemblées par Geoff93 et David Snug.

Sortie du prochain opus studio le 3 novembre (eeeh oui, c’est pas encore) via Teenage Menopause RDS / Musicfearsatan.

Une release party aura lieu à la mi-décembre à la maroquinerie, pour laquelle les réservations commencent déjà.

Rien ne dit pour l’heure si Sens Commun affrètera des bus.

