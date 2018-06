Interpol : « The Rover », premier extrait de ‘Marauder’… studio & live

Interpol dévoile un nouveau single, première indication de l’orientation mélodique du prochain album studio Marauder, prévu pour le 24 août chez Matador Records.

Le single s’intitule « The Rover » et offre un son qui ne dépareille pas spécialement de la franchise mélodique d’El Pintor.

Interpol vient de jouer le nouveau single dans The Late Show With Stephen Colbert et ça aussi, vous pouvez y assister ci-dessous.

Marauder sera le sixième opus studio du groupe et le premier depuis le travail sorti en 2014, El Pintor.

Le groupe s’est octroyé les services de Dave Fridmann, retour à un mode de production classique pour eux et une habitude perdue depuis Our Love to Admire (2007). Le disque aura semble-t-il un contenu personnel fort, le chanteur et guitariste Paul Banks faisant référence à son propos à la part d’instabilité dans sa personnalité – un versant qu’il préfèrerait laisser dans les chansons, assumant toutefois mieux qu’auparavant les contenus autobiographiques.

