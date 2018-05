Immortal : « Northern Chaos Gods » (video)

Une vidéo « textuelle » présentant le premier extrait du prochain album des Norvégiens Immortal fait surface sur la Toile.

Il est ainsi porté à la connaissance du public la teneur du titre éponyme « Northern Chaos Gods », composé par le binôme composé de Demonaz (Harald Nævdal) et Horgh (Reidar Horghagen), désormais séparés de l’ancien frontman Abbath, parti en solo. Et c’est à voir ici même.

L’album sortira le 6 juillet chez Nuclear Blast, et le disque contiendra huit nouvelles compositions pour quarante-cinq minutes de speed BM et d’obscurité glaciale. Elles sont annoncées comme celles d’un retour au son traditionnel.

A juger sur pièce prochainement.

Northern Chaos Gods a été produit par Peter Tägtgren (Abyss Studio), déjà compagnon de route d’Immortal par le passé.

