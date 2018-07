Iggy Pop & Underworld : « Get your Shirt » (vidéo)

Il ose tout et ne déteste pas tant l’electro que ça, visiblement – mais le fruit nouveau de ses pérégrinations en compagnie d’autres risque de faire jaser un brin. Iggy a toujours su faire causer.

–

« Get Your Shirt » est le nouvel extrait de la nouvelle collaboration d’Iggy Pop avec Underworld et il apparaîtra sur leur prochain EP, Teatime Dub Encounters, à paraître le 27 juillet 2018. Ce projet a été officialisé en début d’année, l’idée leur étant venue à l’époque du travail sur la bande originale de T2 Trainspotting.

« Get Your Shirt » présente une musique dancefloor sinueuse et en clair obscur, et qui divisera sans doute davantage la communauté des fans de l’iguane que celle d’Underworld. Il donne suite à deux premiers travaux en commun : « Bells and Circles », dévoilé en mai, et l’ambiancé et intimiste « I’ll see big », paru le 22 juin dernier.

Dansez, maintenant. Enfin, si vous voulez.

Be Sociable, Share!