Happiness Project : teaser pour prochain album

Le trio electro-pop/synth-pop français Happiness Project sortira à la rentrée 2018 son nouvel album studio, intitulé Mutation.

Au moment de lancer les précommandes, le label spécialisé en musiques synthétiques BOREDOMproduct, qui héberge le groupe depuis quelques années aux côtés de Dekad, Foretaste ou Celluloide, met en ligne un teaser compilant des extraits courts de l’album. Ce serait bête de passer à côté, d’autant plus que la chose paraît rafraîchissante.

Mutation sort donc le 14 septembre 2018 et donnera suite à l’EP Big Cities, remarqué ici même.

Il comprendra un total de dix titres et semble marqué par une certaine diversité d’ambiances… et de langues !

Rendez-vous le 14 septembre pour la globalité, soignée par le groupe et son coproducteur JB Lacassagne (Dekad) – un gars qui, lui aussi, s’y entend pas mal, voyez-vous.

