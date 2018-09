Happiness Project : Big Cities (vidéo)

Alors que vient juste de sortir chez BOREDOMproduct leur troisième et fort bien tenu opus studio Mutation, le trio synth-pop français Happiness Project dévoile un nouveau clip sur YouTube.

–

Il ne s’agit ni plus ni moins que de « Big Cities », illustration en images du premier extrait officiel du nouvel album et titre phare du précédent EP. Les images du clip sont signées Emmanuel Prevot, et Mutation a fait l’objet d’une production associant JB Lacassagne de Dekad. Le single donne un aperçu du son du nouvel enregistrement, qui marque un bon en avant en termes de maîtrise et de style. Une synth-pop plus léchée et mélancolique que jamais.

