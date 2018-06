Halloween 2018 : trailer

Nouveau volume chez Universal Pictures pour Halloween, dont un premier trailer vidéo de plus de deux minutes vient de surgir sur la toile, et peut être vu ici même.

Le film à venir a été réalisé par David Gordon Green, impliquant l’acteur et comédien Danny McBride en coécriture pour le script. Les adeptes de la franchise attendent la chose avec intérêt.

Le film offre une une suite directe aux événements décrits dans le premier film de 1978 signé John Carpenter. Jamie Lee Curtis est donc de retour à l’écran dans le rôle de Laurie Strode (oubliez le volet 2002, Halloween Resurrection, dans lequel le personnage de Laurie disparaissait) pour un volet qui démarre quarante ans après l’intrigue du premier volume. Nouveau face-à-face entre la dame et l’emblématique Michael Myers. Visiblement, le tordu s’est échappé de la prison dans laquelle il demeurait depuis de longues années.

Ce prochain volume Halloween sera le premier film à sortir de la longue série depuis Halloween II (2009), réalisé par Rob Zombie. Ce « redémarrage », semble-t-il, devrait faire impasse référentielle totale sur les neuf films qui ont suivi le premier volume de 1978. La présence à l’affiche de la vraie Laurie en est le signe le plus flagrant. La magie du cinéma.

Judy Greer jouera dans ce volet 2018 le rôle de la fille de Laurie (Karen), et l’on retrouvera aux côtés des deux femmes Andi Matichak, Will Patton, Virginie Gardner, James Jude Courtney et Nick Castle – qui a joué le rôle de Michael Myers dans le volet originel. Le casting y est, les premières images n’ont pas l’air ridicules… reste à espérer que l’ambiance et la réalisation suivent.

Sortie française le 24 octobre 2018, avec John Carpenter en producteur exécutif… et en responsable de l’ambiance sonore.

