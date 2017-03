Habitants (The Gathering inside) : premier single (vidéo)

Hans et René Rutten, fondateurs de The Gathering, mettent à profit le temps laissé de libre par le hiatus de leur groupe phare (une pause créative qui a démarré en 2013) pour exposer les premières créations de leur nouveau projet, Habitants. Un collectif qui, outre eux-même, implique des gens du sérail de TG et a démarré courant 2015.

La première personne a avoir rejoint la confrérie Rutten – à la guitare et à la composition – est Gema Pérez, conjointe de René. C’est donc en formation trio que le groupe a posé naturellement les bases d’un son atmosphérique et ténébreux, base sur laquelle ils ont ressenti le besoin d’une éclaircie. Une aération susceptible d’être créée par le travail des voix. Or, René and Hans connaissaient déjà Anne van den Hoogen (Rosemary & Garlic) : cette dernière avait participé à l’enregistrement d’un des albums les plus collaboratifs de The Gathering sur le plan du chant, à savoir The West Pole, sorti en 2009 après le départ de la chanteuse historique Anneke van Giersbergen. La voix était toute trouvée et il ne manquait plus que quelqu’un de solide à la bssse, poste auquel a été recrutée Mirte Heutmekers.

Le premier et mystique extrait s’intitule donc « Meraki ».Il bénéficie d’une illustration vidéo sur le web, visible ici même. « Meraki » est ce qu’ils annoncent eux-mêmes comme le « premier signe de vie ». Ce titre, qui ne devrait pas dépayser les amateurs du coton technologique de TG, précède un premier format long studio. Sa parution est programmée pour la fin de l’année 2017, et occasionne pour l’heure le lancement d’une opération de crowdfunding via Indiegogo.

Hans, René, Gema, Mirte, Anne

