Gold : « He is not » (vidéo)

Le groupe dark rock hollandais sortira prochainement un nouvel opus studio intitulé Why Aren’t You Laughing sur le beau label Artoffact Records, suite à quoi il entamera une tournée européenne. Ce format long arrive le 5 avril prochain, et le premier titre à en être extrait est le confondant « He is not ».

La chanteuse Milena Eva porte les commentaires suivants à propos du single : « La mort a toujours fait partie de ma vie. (…) [Elle] s’est manifestée sous de nombreuses formes : dans la perte de membres de la famille et d’amis, comme une solution ou une raison de vivre. ‘He is not’ aborde le thème de la perte : faire face à ce vide et à l’absurdité de poursuivre, alors que lui n’est plus. »

Le son de Why Aren’t You Laughing est annoncé comme une association de vibrations gothiques hypnotiques et de noires couches de guitares, superposées à une voix à l’enveloppe onirique, créatrice d’atmosphères.

Le premier single est clairement à cette image et c’est un vrai coup de coeur. Il semble que le format long présente de multiples facettes. Il est annoncé comme complexe dans sa construction, ce qui n’a pas dû faciliter le a finition de l’ensemble. Mais le recrutement du producteur Jaime Gomez Arellano (Paradise Lost, Grave Pleasures) a permis au groupe, selon le communqiué officiel, de trouver l’espace nécessaire à la respiration du son.

