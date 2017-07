Gary Numan : « My Name is Ruin »

Alors que Gary Numan annonçait il y a peu de nouvelles dates de tournée en support de son vingt-et-unième opus studio Savage, le pionnier des musiques electro et indus-rock donne à découvrir des choses.

Voici du son frais.

Il s’agit du premier extrait du prochain album, single hypnotique et aux tournures moyen-orientalistes intitulé « My Name is Ruin ». Un titre qui a déjà fait son apparition en radio (une première exclusive qui a eu lieu via BBC Radio 6 Music). La vidéo qui servira prochainement ce morceau, c’est à noter, a été filmée par Chris Corner (IAMX).

Peu de détails autres ont pour l’heure surgi sur la confection du disque, mais il semble que la collaboration passée avec Ade Fenton soit arrivée à son terme.

Savage sort en août sur BMG.

Gary a aussi dévoilé la pochette du nouvel album, sous-intitulé Songs from a broken World. La question d’une traversée du désert devra peut-être lui être posée, vous ne croyez pas ?

