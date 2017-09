Garbage : souvenirs de tournée avec Blondie

Garbage vient de mettre en ligne un film intitulé Rage and Rapture Forever, monté par Greg Kaplan à partir d’images fixées sur la dernière tournée commune américaine avec le groupe de Debbie Harry. Les dates concernées sont le Beacon Theatre (NYC) et le Mann Center (Philadelphie), et la caméra suit un peu tout le monde, en loges ou sur scène.

Où il est question d’anniversaires, de retrouvailles, d’enfants expressifs. Debbie est à l’image deux fois, et Garbage apparaît en version apaisée. Shirley Manson rit souvent et Butch Vig a encore de la gueule. Qui plus est, le groupe semble garder nerf sur scène.

Le film de Kaplan est réalisé avec soin et offre six minutes de tranches de vie. Les fans qui voulaient connaître (un tout petit peu) l’envers du décor apprécieront sans doute ce montage tout en noir et blanc.

A voir ici même.

***UPDATE*** BONUS !!!

Garbage – interviews Backspin, fraîchement mise en ligne (à propos, entre autres, du dernier album Strange Little Birds et retraçant moult évènements personnels, éventuellement douloureux, connectés au devenir du groupe) :













