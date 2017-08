Garbage : « No Horses » (vidéo)

Et un titre et un clip pour la Croix Rouge Internationale, un.

Le groupe de Shirley Manson et Butch Vig vient de poster la vidéo visant à promouvoir la nouveauté pleine de climat et fort typée de Garbage : un morceau intitulé « No Horses », dont l’entièreté des profits générés par les streaming légaux et les ventes en digital sera à terme reversée au Comité International de la Croix Rouge.

Le clip a été réalisé par Scott Stuckey (Pancake Mountain) aux studios Evidence, à Los Angeles.

Ne vous privez pas, c’est là :

