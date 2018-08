Fever Ray abandonne sa tournée d’automne pour raisons de santé

C’est une période compliquée pour elle, et qui se résume par une phrase du dernier communiqué officiel de Karen Dreijer : « Je vais devoir faire une pause pour prendre soin de moi et rétablir ma santé ».

Fever Ray décide en effet d’annuler sa prochaine tournée d’automne, incluant un show au prochain Pitchfork Music Festival de Paris.

Dans une note publiée via Twitter et Facebook, Karen Dreijer écrit ceci :

Beaucoup d’entre vous savent déjà que je lutte depuis longtemps contre une anxiété générale et des attaques de panique. Pendant sept ans je ne suis pas montée sur scène, pendant cinq ans je ne suis pas montée dans un avion. C’est un trouble qui se cache toujours dans l’ombre et avec lequel j’ai dû travailler. Je ne sais jamais vraiment quand cela va frapper ni à quel point cela va m’affecter.

J’ai été très chanceuse sur les sept derniers mois : j’ai pu assurer des tournées et rencontrer des gens merveilleux et incroyables. Le dernier mois a été difficile et mon anxiété a commencé à s’aggraver. Je vais maintenant devoir prendre une pause après une tournée pour prendre soin de moi et rétablir ma santé. Nous annulons donc les prochains shows programmés pour l’automne. C’est une décision difficile parce que j’aime mon groupe et mon équipe, et je suis très reconnaissante pour l’amour que nous avons reçu de votre part à tous.

A bientôt, je l’espère.

Plusieurs performances américaines et européennes avaient été assurées par Fever Ray cette année aux fins de soutenir le nouvel album Plunge, sorti fin 2017. Au gré des incertitudes exprimées quant au futur, ceux qui y étaient peuvent aujourd’hui se dire qu’ils font partie des heureux.

Un extrait du show à Berlin 2018 peut être vu ci-dessous.

