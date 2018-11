Evi Vine : « Sabbath », nouveau single avec Peter Yates (The Nephilim) et Simon Gallup (The Cure)

Evi Vine, entourée solo des personnes de Steven Hill, Matt Tye et David Smith, et connue pour son implication dans le projet The Eden House ainsi que dans The Mission depuis quelques temps (live comme en studio), poursuit son aventure solo. Et de belle manière.

Tout redémarre aujourd’hui avec l’annonce d’un nouvel album studio, précédé d’un single fameux et impliquant certaines personnalités.

« Sabbath », c’est son titre, présente une musique sombre, tendue, éthérée et hypnotique dont la découverte peut être faite ici même. Ce single précède la sortie de Black Light White Dark, dont la sortie se profile en formats vinyle, numérique et CD pour début 2019. Ce single offre plus qu’une mise en appétit : la basse froide, pesante et typiquement curesque posée par Simon Gallup est pour quelque chose dans l’émotion provoquée, ainsi que les guitares dun ancien ami du groupe d’Evi, Peter Yates, membre de la mouture originelle de Fields Of The Nephilim et, pour sa part, déjà présent sur le précédent et deuxième album de la jeune femme.

L’album a été produit par Dave Izumi (Nordic Giants, Ed Harcourt, Magic Numbers) et mixé par Phill Brown (Talk Talk, Jimmy Hendrix, Led Zeppelin…), et les premiers guests apparaissant sur l’inaugural « Sabbath » ne seront pas les seuls : outre Gallup et Yates, préparez-vous à entendre aussi Martyn Barker (Shriekback, Marianne Faithfull, Goldfrapp) et Geraldine Swayne (Faust). Et l’on sent bien que les choses n’ont pas été faites à moitié. Dans les propres termes d’Evi, l’album a été enregistré en conditions live, ce qui constitue une expérience inédite pour son groupe solo. « C’est la première fois que nous entrions sans chansons finies. Nous avions quelques idées et des riffs, mais nous avons pris le temps de les laisser respirer et de les travailler jusqu’à ce que nous sentions que nous avions capturé un moment spécial. Après avoir produit deux albums essentiellement à la maison, c’est comme une renaissance pour le groupe. »

Le nouveau single sort le 6 décembre, et l’album est d’ores et déjà disponible en précommande. Premier pressage limité à 300 copies pour le monde.

Black Light White Dark – Tracklisting :

1. I am the Waves

2. Afterlight

3. Sabbath

4. My Only Son

5. We Are Made of Stars

6. Sad Song No.9

Credits

Written by Evi Vine, Steven Hill, Matt Tye, David Gb Smith

Evi Vine – Vox, Guitars, Production

Steven Hill – Guitars, Keyboards, Production

Matt Tye – Bass

David ‘GB’ Smith – Drums

Simon Gallup – Bass

Peter Yates – Guitar

Produced & mixed by Dave Izumi @ Echozoo Studios, Eastbourne

Engineered by Phill Brown

Mastered by Aneek Thapar

Artwork by Nejc Janzekovic

